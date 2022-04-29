Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры

Роспотребнадзор РФ рекомендует региональным отделениям оценить готовность к появлению холеры на территориях.

Об этом следует из постановления ведомства. Как следует из сообщения, регионам рекомендовано обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой. До 1 июня необходимо принять дополнительные меры для ускоренной диагностики болезни.

В ведомстве также рекомендовали территориальным управлениям определить категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от этой напасти.

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