VK и «Яндекс» заключили соглашение о покупке-продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

VK объявил о сделке с компанией «Яндекс» о покупке у них сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

Ранее о сделке сообщали источники РБК. А уже сегодня это стало реальностью и стороны официально объявили подписании соглашения. Теперь его участникам нужно получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС.

О подробностях сделки обещают рассказать позже.

«Яндекс.Новости» — это агрегатор новостей в СМИ, который посещают, по данным самой компании, больше 10 млн пользователей ежедневно. Сервис был создан в 2000 году. А вот «Яндекс.Дзен» был запущен в 2017-м году. Это сервис персональных рекомендаций и издательская платформа, где можно размещать публикации, искать аудиторию и зарабатывать на рекламе.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня