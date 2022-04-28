В Красноярске 30-летний мужчина избил свою бабушку

Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за хранение наркотиков и побои, проживал с бабушкой. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый избивал её. Соседке, пришедшей на помощь, он угрожал убийством, размахивая ножом.

30-летний мужчина признан виновным по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Суд приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 1 год 3 месяца.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина