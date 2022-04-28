В Красноярске полицейские разыскивают пострадавших клиентов автосервиса

Оперативники устанавливают возможных потерпевших от противоправных действий в одном из автосервисов Октябрьского района.

В дежурную часть обратились двое жителей Красноярска. Они сообщили о пропажах устройств очистки выхлопных газов с их автомобилей. Полицейские установили, что накануне автовладельцы оставляли свои машины на ремонт в одном и том же сервисе. Один из работников выбивал из выхлопной системы дорогостоящие нейтрализаторы, чтобы в дальнейшем продать их на переработку. Сумма ущерба — более 200 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении 47-летнего автослесаря возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оперативники считают, что возможно, есть и другие пострадавшие.

Сотрудники полиции рекомендуют автовладельцам, оставлявшим на ремонт машины в автосервисе на ул. Высотная с декабря 2021 по март 2022 года, проверить свои автомобили на наличие катализаторов. При обнаружении пропажи звоните по телефону 8-923-278-19-80.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков