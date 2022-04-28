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Новым начальником Абаканского территориального управления Красноярской железной дороги назначен Александр Кожанов

Главная Общество
Красноярск
15:31 28 Апреля 2022
железные дороги, назначения, руководитель, компания, транспорт
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Сегодня, 28 апреля, в Абакане начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин на совещании с трудовым коллективом структурных подразделений Красноярской железной дороги с участием Главы Хакасии Валентина Коновалова представил нового руководителя Абаканского территориального управления КрасЖД Александра Кожанова.

- Абаканский регион КрасЖД - основа транспортного обеспечения Хакасии. В общем грузообороте республики доля железнодорожного транспорта достигает 90%, и объёмы железнодорожных перевозок на протяжении последнего десятилетия стабильно растут. Поэтому для нас очень важно, чтобы работу на этом направлении возглавил опытный, грамотный управленец. Я уверен, что Александр Фёдорович справится с возложенными на него обязанностями, - подчеркнул Алексей Туманин.

Он добавил, что для обеспечения спроса региональной экономики на железнодорожные перевозки, а также в связи со сложившейся геополитической обстановкой, когда грузопотоки разворачиваются на восток, на данном направлении ведётся комплексное развитие инфраструктуры и совершенствование перевозочного процесса за счет внедрения новейших технологий.

В ходе реализации масштабной инвестпрограммы «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» построено 167 км новых путей, модернизированы десятки станций, в том числе построен новый приемоотправочный парк станции Абакан, обновлены энергообъекты. В результате, пропускная способность Южного хода Красноярской магистрали уже увеличена на 65%.

В 2022 году начались работы в рамках выполнения инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет», основная часть которых будет реализована на территории Хакасии. Это модернизация станций Бискамжа, Камышта, Кирба и Хабзас, а также строительство вторых путей на 9 перегонах.

Вместе с этим Красноярская железная дорога активно совершенствует перевозочный процесс. В частности, за последние 5 лет за счет модернизации путевого хозяйства и пополнения парка локомотивов современными мощными машинами существенно увеличен вес груженых поездов, развивается технология тяжеловесного движения.

Новым начальником Абаканского территориального управления Красноярской железной дороги назначен Александр Кожанов

Глава республики Валентин Коновалов, поздравляя нового руководителя, подчеркнул значимость Красноярской железной дороги для Хакасии.

– Невозможно представить себе экономику Хакасии без железной дороги. Сегодня Красноярская магистраль – не просто стратегический объект. Это драйвер экономики нашего региона. Промышленность республики активно развивается, предприятия наращивают объемы. Мы видим большие перспективы, поэтому для нас крайне важно, чтобы пропускная способность КрасЖД и в целом Восточного полигона увеличивалась. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю помощь и поддержку, – сказал Валентин Коновалов.

Добавим, по итогам 2021 года региональные промышленные предприятия отправили по железной дороге более 28,5 млн тонн своей продукции и сырья (+4% к 2020 году). За 10 лет объемы погрузки увеличились в 2,5 раза. Основной рост обеспечивает угледобывающая отрасль. От всего объема отправляемых из Хакасии по железной дороге грузов 88% приходится на уголь. За последние 7 лет перевозки этого вида продукции выросли на 77%.

***

Кожанов Александр Фёдорович родился 17 июня 1978 года.

Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Инженер путей сообщения по организации и управлению».

Трудовую деятельность начал в 2000 году на Красноярской железной дороге - дежурным по станции Тяжин. Затем был назначен начальником станции. В последующие годы был главным инженером станции Мариинск, начальником станций Новая Еловка и Заозёрная. С 2006 года руководил отделом коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Красноярского отделения КрасЖД. С 2008 по 2012 год – начальник Службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок КрасЖД.

Последние 5 лет возглавлял Красноярский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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