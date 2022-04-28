Новым начальником Абаканского территориального управления Красноярской железной дороги назначен Александр Кожанов

Сегодня, 28 апреля, в Абакане начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин на совещании с трудовым коллективом структурных подразделений Красноярской железной дороги с участием Главы Хакасии Валентина Коновалова представил нового руководителя Абаканского территориального управления КрасЖД Александра Кожанова.

- Абаканский регион КрасЖД - основа транспортного обеспечения Хакасии. В общем грузообороте республики доля железнодорожного транспорта достигает 90%, и объёмы железнодорожных перевозок на протяжении последнего десятилетия стабильно растут. Поэтому для нас очень важно, чтобы работу на этом направлении возглавил опытный, грамотный управленец. Я уверен, что Александр Фёдорович справится с возложенными на него обязанностями, - подчеркнул Алексей Туманин.

Он добавил, что для обеспечения спроса региональной экономики на железнодорожные перевозки, а также в связи со сложившейся геополитической обстановкой, когда грузопотоки разворачиваются на восток, на данном направлении ведётся комплексное развитие инфраструктуры и совершенствование перевозочного процесса за счет внедрения новейших технологий.

В ходе реализации масштабной инвестпрограммы «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» построено 167 км новых путей, модернизированы десятки станций, в том числе построен новый приемоотправочный парк станции Абакан, обновлены энергообъекты. В результате, пропускная способность Южного хода Красноярской магистрали уже увеличена на 65%.

В 2022 году начались работы в рамках выполнения инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет», основная часть которых будет реализована на территории Хакасии. Это модернизация станций Бискамжа, Камышта, Кирба и Хабзас, а также строительство вторых путей на 9 перегонах.

Вместе с этим Красноярская железная дорога активно совершенствует перевозочный процесс. В частности, за последние 5 лет за счет модернизации путевого хозяйства и пополнения парка локомотивов современными мощными машинами существенно увеличен вес груженых поездов, развивается технология тяжеловесного движения.

Глава республики Валентин Коновалов, поздравляя нового руководителя, подчеркнул значимость Красноярской железной дороги для Хакасии.

– Невозможно представить себе экономику Хакасии без железной дороги. Сегодня Красноярская магистраль – не просто стратегический объект. Это драйвер экономики нашего региона. Промышленность республики активно развивается, предприятия наращивают объемы. Мы видим большие перспективы, поэтому для нас крайне важно, чтобы пропускная способность КрасЖД и в целом Восточного полигона увеличивалась. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю помощь и поддержку, – сказал Валентин Коновалов.

Добавим, по итогам 2021 года региональные промышленные предприятия отправили по железной дороге более 28,5 млн тонн своей продукции и сырья (+4% к 2020 году). За 10 лет объемы погрузки увеличились в 2,5 раза. Основной рост обеспечивает угледобывающая отрасль. От всего объема отправляемых из Хакасии по железной дороге грузов 88% приходится на уголь. За последние 7 лет перевозки этого вида продукции выросли на 77%.

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Кожанов Александр Фёдорович родился 17 июня 1978 года.

Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Инженер путей сообщения по организации и управлению».

Трудовую деятельность начал в 2000 году на Красноярской железной дороге - дежурным по станции Тяжин. Затем был назначен начальником станции. В последующие годы был главным инженером станции Мариинск, начальником станций Новая Еловка и Заозёрная. С 2006 года руководил отделом коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Красноярского отделения КрасЖД. С 2008 по 2012 год – начальник Службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок КрасЖД.

Последние 5 лет возглавлял Красноярский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД