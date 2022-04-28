В Боготоле женщина истязала взятых под опеку детей

Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы с. Юрьевка. Её подозревают по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), рассказывают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2014 году женщина оформила опеку над 8-летней девочкой. Подозреваемая наносила ребёнку побои. Неоднократно она избивала девочку шнуром, причиняла побои руками и ногами, по нескольку часов заставляла стоять в полуприсяди или планке, оскорбляла и лишала пищи.

В 2016 и 2020 году подозреваемая оформила опеку на девочек 8-ми и 11-ти лет.

Следствие выясняет условия содержания и воспитания всех детей.

Ребятишек изъяли из семьи и поместили в спецучреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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