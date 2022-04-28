Александр Усс наградил отличившихся жителей Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил федеральные и краевые награды 55 жителям Красноярского края. Они получили благодарность и благодарственные письма президента РФ, почётные звания и ведомственные награды в сфере сельского хозяйства, АПК, культуры. А также знаки отличия, почётные грамоты и благодарность губернатора.

Из них 12 человек наградили за отличие при тушении пожара в Минусинском районе.

Напомним, пожар у пос. Зелёный Бор произошёл 2 апреля. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся сначала на лес, а потом на СНТ. Распространение огня удалось остановить благодаря сплочённой работе и оперативному взаимодействию служб и ведомств.

— Желаю вам, вашим родным и близким, вашим коллективам хорошего настроения, благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне! Все вы вносите значительный вклад в то, что Красноярский край является успешным и стабильным регионом, регионом, на который с особой надеждой смотрит вся страна. Все мы переживает непростые исторически значимые времена. От нашей сплочённости и ответственности зависит ситуация не только вокруг нас, но и в крае, в России, — сказал Александр Усс.

Фото: © Александр Черных