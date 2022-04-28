Организаторы Roland Garros не будут отстранять россиян и белорусов от турнира

Представителей России и Белоруссии допустят к участию в Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros, сообщает издание RMC Sport. Решение приняли организаторы турнира Большого шлема.

Организаторы Roland Garros попытаются сохранить принцип строгого нейтралитета. Они не последуют примеру Уимблдона.

Roland Garros пройдёт с 22 мая по 6 июня. Россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом, если они займут призовые места, гимны России и Белоруссии звучать не будут.

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