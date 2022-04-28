В Красноярске нашли укравшего у прохожей телефон за 100 тысяч рублей

Полицейские благодарят жительницу Красноярска, сообщившую местонахождение разыскиваемого.

Ранее сотрудники полиции разыскивали подозреваемого в грабеже мужчину. 5 апреля он похитил у одной из жительниц краевого центра дорогой телефон. Девушка возвращалась домой от подруги через гаражный массив в Кировском районе. Там она и встретила подозреваемого, который повалил потерпевшую на землю и забрал гаджет стоимостью около 100 тысяч рублей.

Ориентировка на предполагаемого грабителя широко разошлась в СМИ, и его узнала одна из красноярок.

Злоумышленника задержали. Сейчас он находится под стражей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко