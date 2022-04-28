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В Красноярске для городской ярмарки приготовят метровую колбасу

Главная Общество
Красноярск
12:57 28 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, ярмарка, продукция
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30 апреля на Театральной площади с 10:00 до 18:00 состоится первая в этом году «Городская ярмарка».

Будет представлена свежая продукция местных товаропроизводителей и фермерских хозяйств из Сосновоборска, Дивногорска, Минусинска, Канска, Емельяновского, Ирбейского, Балахтинского, Берёзовского и других районов. А также из Алтайского края и Республики Хакасия.

Кроме этого, будет представлена продукция от краевой кооперативной сети «Земляки».

— Свою продукцию представят около 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли и общественного питания Красноярского края. Можно будет приобрести хлебобулочную, молочную и мясную продукции, кондитерские изделия, мёд, дикоросы, рыбу, изделия из дерева и бересты. В зоне фудкорта предприятия общественного питания предложат горячие напитки и выпечку. Садоводы смогут купить саженцы плодово-ягодных культур, — рассказали в пресс-службе администрации города.  

Участник ярмарки приготовил сюрприз — вареную колбасу весом 8 килограммов и длинной в один метр.

С 12:00 до 16:00 будет проходить концертно-развлекательная программа. Участие примут лучшие творческие коллективы Красноярска — «Юность Красноярья», «Мастерская танца», «Сибирские зори», «Амадеус», «Звездный дождь», «Парадайз», «Колибриант».

Гости смогут поучаствовать в вокальном флешмобе и розыгрыше призов.

Планируется, что такие продовольственные фестивали будут регулярными.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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