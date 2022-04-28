Компания «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги

ООО «УСК «Сибиряк» обратилось в арбитражный суд Красноярского края с иском к региональным Агентству госзаказа и Управлению автомобильных дорог, сообщает пресс-служба суда. Компания требует признать незаконными действия конкурсной комиссии, выбравшей победителем торгов на второй этап реконструкции дороги Красноярск – Элита другого участника.

Торги были объявлены 29 марта с начальной ценой порядка 1,01 млрд руб. На них заявились три участника. Два были признаны соответствующими условиям. УСК «Сибиряк» предлагала выполнить работы за 902 млн рублей. Победителем торгов стала другая компания, она выполнит реконструкцию за 937,3 млн руб.

По мнению истца, конкурсной комиссией решение о заключении контракта со вторым участником принято незаконно и необоснованно. Поскольку по итогам рассмотрения вторых частей заявок участников закупки, согласно расчёту истца, именно ООО «УСК «Сибиряк» должно находиться на первом месте. В иске также указано, что в случае заключения контракта со вторым участником закупки бюджету Красноярского края может быть причинён ущерб 35,7 млн руб.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид