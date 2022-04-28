Венгрия согласилась использовать предложенную Россией схему расчетов за газ

Венгерское правительство приняло условия оплаты за российски газ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью министра иностранных дел страны Петер Сийярто CNN.

«85% поставок газа идет из России, 65% поставок нефти идет из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали эту ситуацию», — пояснил министр Петер Сийярто.

По словам министра, у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет.

Фото: Стрингер/ РИА Новости