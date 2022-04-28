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Венгрия согласилась использовать предложенную Россией схему расчетов за газ

Главная Общество
Красноярск
11:28 28 Апреля 2022
газ, общество, в мире, венгрия, экономика
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Венгерское правительство приняло условия оплаты за российски газ. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью министра иностранных дел страны Петер Сийярто CNN.

«85% поставок газа идет из России, 65% поставок нефти идет из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали эту ситуацию», — пояснил министр Петер Сийярто.

По словам министра, у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет.

Фото: Стрингер/ РИА Новости

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