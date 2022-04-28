В этом году по национальному проекту «Жильё и городская среда» в Красноярске благоустроят 36 дворов. В 9 из них ремонт уже начался, приступили к демонтажу покрытий и бортовых камней.

Как сообщили на сайте правительства Красноярского края, все дворы попали в план благоустройства благодаря инициативным жителям. Они провели собрания, утвердили дизайн-проекты и сметы будущего благоустройства и подали заявку.

Большая часть ремонта проводится за счёт бюджетов, однако жители тоже участвуют финансово, ведь по условиям программы во дворе можно уложить асфальт на проездах и тротуарах, обустроить освещение, установить скамейки и урны. Что предполагает софинансирование со счета дома в размере 2 % от стоимости благоустройства.

В случае установки детских и спортивных площадок по дополнительному перечню работ, жильцы должны добавить 20 %.

В ближайшее время ремонт начнётся во всех дворах.

Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске проходит с 2017 года. За этот период в городе преобразили 586 дворов.

Также благодаря нацпроекту благоустраиваются общественные пространства. Сейчас по общественным территориям формируются планы. С 15 апреля по 30 мая в Красноярске проходит онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства.

Сделать свой выбор за одну из 15 территорий могут все красноярцы старше 14 лет. Для этого нужно зайти на сайт, с любого электронного устройства – смартфона, компьютера, планшета. Далее необходимо выбрать свой регион, а затем пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также можно зайти на сайт по ссылке, в этом случае выбирать регион не нужно.

По итогам сформируется рейтинг общественных пространств. После выделения финансирования будет подготовлен план работ, в который войдут 8 территорий, набравших наибольшее количество голосов.