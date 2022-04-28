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С 1 мая в Красноярске увеличат количество рейсов на дачных маршрутах

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Красноярск
16:50 28 Апреля 2022
увеличение, маршруты, лето, автобусы, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
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Сезонные маршруты переходят на постоянное расписание. Оно будет действовать до 30 сентября. На этот период на маршрутах увеличится количество рейсов и автобусов.

За весенне-летний период дачные маршруты перевозят около 200 тысяч пассажиров, выполняя порядка 16 000 рейсов. Для дачников открыто движение в садовые общества, расположенные в районах Полигона и Кузнецовского плато на автобусах №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С. Также на этот период часть рейсов маршрута № 19 продлены до садового общества «Южное» в западном направлении, сообщили в администрации города Красноярска.

Количество рейсов на маршруте № 18 в выходные дни увеличат в 3,5 раза, и добавят два автобуса. На маршруте № 40 увеличат количество рейсов в 2,5 раза и удвоят количество подвижного состава в выходные дни. На автобусах № 40А и № 40 С добавят по два рейса в субботу и воскресенье. На автобусе № 18С добавят 4 дополнительных рейса в будние и выходные дни.

График движения сезонных маршрутов размещён на сайте администрации города в разделе «Актуально», на сайте и в салонах автобусов.

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