Иркутский хирург Юрий Козлов спас новорожденного с аномалией пищевода в Бурятии

Всемирно известный хирург, главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов вместе с коллегами из детской республиканской клинической больницы Бурятии спас жизнь новорожденному ребенку, родившемуся с аномалией пищевода. Мальчик родился в 27 апреля с диагнозом артезия пищевода, и в этот же день ему сделали операцию. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Глава регионального минздрава отметила, что операция прошла успешно и это стало "очередной победой команды хирургов, детских врачей, анестезиологов и медицинских сестер детской республиканской клинической больницы во главе с доктором Юрой".

«Сегодня поздно вечером, после успешно завершенной операции новорожденному ребенку, мы вновь встретились с нашим другом, коллегой, профессором Юрием Андреевичем Козловым. Он вновь приехал к нам для помощи малышу. Диагноз ребенка — атрезия пищевода», — написала на своей странице «ВКонтакте» Евгения Лудупова.

Юрий Козлов подчеркнул, что в Бурятии быстро развивается хирургия, республиканские врачи освоили все сложные операции, и вскоре смогут проводить их самостоятельно. Евгения Лудупова выразила благодарность Юрию Козлову и главному врачу детской республиканской клинической больницы Анатолию Дмитриеву.

Фото:©страница Евгении Лудуповой/"ВКонтакте"