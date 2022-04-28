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Майские праздники на «Радио Сибирь» и «ПИ FM»

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Красноярск
16:00 28 Апреля 2022
радиостанция, чита, красноярск, общество, сибирь
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В весенний праздник, олицетворяющий уважение к любой созидательной деятельности, сеть радиостанций «Радио Сибирь» подготовила для своих слушателей специальный эфир. С 1 по 3 мая во всей сети будут звучать майские джинглы на тему отдыха, дачи, огорода и шашлыков. Специальный проект к Первомаю подготовила редакция радиостанции в Чите. В этот день выездная студия «Радио Сибирь» будет работать на центральной площади города, где пройдёт юбилейная 70-я первомайская эстафета на кубок Читы. В ней примут участие 2,5 тысячи спортсменов из различных образовательных учреждений и организаций города. «Радио Сибирь» будет наблюдать за соревнованием, в которое в разные годы было вовлечено не одно поколение забайкальцев: эстафета берет своё начало еще в довоенное время. 

Накануне профессионального праздника, посвященного работникам всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики 6 мая в 8.00 «Радио Сибирь – Байкал» запустит специальный эфир, посвященный Дню радио. Гостями студии станут ведущие, в разные годы работавшие на радиостанции с сибирским характером. 7 мая в эфире сети «Радио Сибирь» каждый час будет звучать программа об истории радиовещания. Редакция станции в Томске не изменяет своей традиции и вновь пригласит свое утреннее шоу гостей-студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, чтобы весело и с радийным размахом отметить профессиональный праздник.

В преддверии дня Победы в Великой Отечественной войне «Радио Сибирь» с 30 апреля по 9 мая в Томске запускает в эфир серию программ «Парад техники» о вкладе сибиряков в борьбу с фашистской Германией. Редакция «Радио Сибирь – Байкал» проводит внеэфирную акцию «Память в лицах» в социальной сети «ВКонтакте». Слушателям предлагается написать истории о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Лучшие рассказы прозвучат из уст ведущих в утреннем шоу радиостанции 4, 5 и 6 мая. 9 мая в эфире всей сети радиостанций в начале каждого часа будут звучать поздравления с Днём Победы и песни, посвящённые ему. В этот день в Чите «Радио Сибирь» поддержит акцию «Бессмертный полк» прямыми включениями с места проведения торжественного мероприятия.

Редакция радиостанции в Омске готовит к 9 мая музыкальный проект «Песни Победы», где представит слушателям главные музыкальные композиции, созданные во имя великого праздника. В начале каждого часа на омской волне «Радио Сибирь» будут звучать песни, каждая нота которых таит в себе неисчерпаемый запас эмоций, чувств и воспоминаний: они вдохновляют, вселяют уверенность и наполняют пространство ощущением настоящего подвига. 

«Первое интернациональное радио ПИ FM» подарит своим слушателям максимально длинные музыкальные праздничные каникулы.  С 1 по 10 мая радиостанция изменит привычную сетку эфира - новостные выпуски отправятся в отпуск, уступив место ежедневной «Дискотеке ПИ FM».

7 мая танцевальный марафон прервётся на выпуски специальной познавательной программы. Каждый час в эфир будет выходить проект «Истории в радиодеталях», посвящённый Дню радио и Александру Степановичу Попову. 9 мая радиоволна «Первого интернационального радио» будет наполнена песнями, посвященными определенному роду войск вооруженных сил России. 

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