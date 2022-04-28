В Красноярске участились случаи отмены интернет-заказов со стороны продавцов

В последнее время участились обращения жителей по вопросам отмены интернет-заказов со стороны продавцов, пишет глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

За март в ведомство поступило 28 таких жалоб. К примеру, красноярец через интернет-сайт «М.Видео» оформил и оплатил заказ на покупку бытовой техники, на момент оформления было указано, что товар есть в наличии.

Через 6 дней на телефон покупателя пришло сообщение об отмене заказа и отказе в одностороннем порядке от договорных отношений из-за отсутствия товара.

— Действие продавца противоречат требованиям ст. 310 Гражданского кодекса РФ, не допускающей отказа от исполнения договора со стороны продавца. Поэтому технический сбой или отсутствие товара — не причина отказа передать товар потребителю, — сообщил Дмитрий Горяев

При интернет-торговле договор считается заключённым с момента оформления заказа. После чего у продавца возникает обязанность передать покупателю товар в установленный договором срок.

Специалистами Роспотребнадзора разработана претензия для защиты прав в досудебном порядке, в случае невыполнения изложенных в претензии требований, потребители могут обратиться в суд.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков