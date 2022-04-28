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Красноярский театр кукол приглашает на премьеру

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Красноярск
13:00 28 Апреля 2022
общество, красноярск, театр, премьера
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Новый спектакль для юных зрителей представляет Красноярский театр кукол. Премьерные показы рассказа-путешествия «Мой дом» (3+) пройдут 1, 2, 3 и 9 мая. Как сообщили журналисту Sibnovosti.ru в пресс-службе театра, над постановкой работает режиссер Екатерина Ложкина-Белевич из Санкт-Петербурга. Красноярцам хорошо знакомы её добрые,  поучительные постановки «Лиса и заяц» (3+) и «Колыбельная для мышонка» (3+).

- На нашем спектакле будет царить атмосфера семейного вечера. Дети будут общаться с артистами и вместе смастерят несложный реквизит,  – рассказывает Екатерина Ложкина-Белевич. – А еще, нарисуют портреты своих родителей и свой дом в конце спектакля.

«Мой дом» – это не просто спектакль, уверены в театре кукол. Это приглашение к игре, пробуждение фантазии маленьких зрителей. В необычное путешествие юные зрители отправятся прямо из дома, а артисты бережно поведут малышей в сказку.

Во время спектакля ребята узнают, как непросто устроен окружающий мир. Как важно быть самостоятельными, вежливыми и почему нужно любить природу и знать правила дорожного движения.

Спектакль «Мой дом» участвует в программе «Пушкинская карта».

Фото:©А.Пустоваров/предоставлено пресс-службой Красноярского театра кукол

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