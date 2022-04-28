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В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

Главная Общество
Красноярск
10:31 28 Апреля 2022
общество, происшествия, железногорск, убийство
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18 апреля в следственные органы сообщили о том, что в дачном доме по ул. Зелёная найдено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В отношении 40-летнего жителя Железногорска возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, обвиняемый проживал в дачном доме у потерпевшего. Мужчины злоупотребляли спиртным. 17 апреля, поздно вечером, обвиняемый, во время распития алкоголя взял нож и нанёс хозяину дома множественные ножевые ранения в область сердца. Потерпевший скончался.

Обвиняемый пояснил, что он убил приятеля по его просьбе, поскольку он был болен и испытывал трудности в самообслуживании.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © sledcom.ru

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