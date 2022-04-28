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В Красноярске ООО «Ротекс-с» возместило государству более 594 млн рублей по налогам

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Красноярск
10:16 28 Апреля 2022
уголовное, дело, налоги, общество, красноярск
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Бывший директор ООО «Ротекс-с» уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, приняты меры к полному возмещению ущерба, причинённого бюджету России.

С апреля 2014 по март 2016 года подозреваемый обеспечил включение в налоговые декларации фирмы по НДС и по налогу на прибыль организаций за 2014 год и 2015 год ложные сведения о суммах. В результате организацией не исчислен и не уплачен НДС и налог на прибыль организации более 388 миллионов рублей.

ООО «Ротекс-с» погашены задолженности по налогам, пеням и штрафу в общей сумме более 594 миллиона рублей.

С учётом того, что во время следствия ущерб возмещён, уголовное дело и уголовное преследование в отношении подозреваемого прекращено.

Фото: © sledcom.ru

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