В Красноярске изучают влияние частного сектора на загрязнение воздуха

Сотрудники министерства экологии и рационального природопользования Красноярского кря края начали исследовать влияние частного сектора на состояние атмосферного воздуха в Красноярске. Первый эксперимент проведён в Покровке. Житель микрорайона Павел Пиляев инициировал участие в эксперименте.

— Когда мы переехали в дом, старый котёл нам достался от прежних хозяев. Два года мы отапливали дом с помощью него. Мне это не нравилось — и людям дышать не даю, и сам пахну. Перешёл на автоматический котел. Это, конечно, недёшево получается, но зато можно выйти с детьми погулять и не задохнуться от дыма, — рассказал Павел.

Мужчина предоставил для замеров своё котельное оборудование. В нём просверлили специальные отверстия. Уголь сжигали в котле ручной загрузки, такое отопительное оборудование используется в большинстве домов частного сектора. Пробы отбирали с помощью передвижной эколаборатории.

Замеры проведут в течение нескольких дней. Уголь будут сжигать в автоматическом котле и оборудовании ручной загрузки.

Результаты позволят получить официальный сертификат экологической эффективности котельного оборудования.

— В России нет ни одного котла, который бы имел подтверждённый испытаниями экологический сертификат. С этим документом мы сможем претендовать на федеральное финансирование перевода части частного сектора на подобные агрегаты, — рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Он напомнил, что в регионе решается вопрос перевода на альтернативные источники теплоснабжения частных домов — рассматриваются варианты автономной газификации (сжиженный углеводород), электричества или централизованного теплоснабжения.

Следующий шаг — исследование качества воздуха в районах Красноярска, где жители используют альтернативные источники тепла.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев рассказал, что после окончания отопительного сезона планируется провести опрос жителей. Это будет сделано для того, чтобы понять, есть ли у горожан желание газифицировать свои дома. Такое отопление можно оперативно провести в микрорайонах комплексной застройки Советского и Ленинского районов.

В частном секторе Октябрьского и Центрального районов можно провести электричество. Сетевые компании подтвердили свою готовность, но нужно, чтобы дома были технологически подготовлены получать большую электрическую мощность.

Также рассматривается использование бездымного топлива.