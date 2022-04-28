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В Красноярске на свежий воздух выпустили зебр и антилоп

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Красноярск
09:10 28 Апреля 2022
общество, красноярск, зоопарк, животные, весна
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В парке флоры и фауны «Роев ручей» города Красноярска готовятся к летнему сезону и начали выпускать в уличные вольеры теплолюбивых копытных.

 «Африканские копытные переходят в уличные вольеры. На аллее африканских копытных вы уже можете увидеть зебр и антилоп. Жирафы ожидают стабильного потепления и уже во всю готовятся к выходу! Гриша, Джоник и Глаша вышли из теплых помещений», — рассказывает пресс-служба зоопарка.

Также в парке флоры и фауны «Роев ручей» 27 апреля отметили Международный день тапира поздравили обитателя зоопарка Валета с его праздником.

Фото: скришот с видео «Роев ручей»

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