Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Красноярска

Авиакомпания «Россия» планирует с 1 июня запустить рейсы из Красноярска. Об этом сообщает перевозчик.

Полёты будут выполняться как в регионы России, так и за рубеж, для этого в Красноярске будет создано подразделение компании.

Открытие нового подразделения «России» — это последовательное решение в реализации стратегии создания крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска. Для нового подразделения планируется нанять на первом этапе около 100 специалистов наземных служб и членов кабинных экипажей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин