В Красноярском крае потушили 10 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 10 лесных пожаров на площади 99 га в Дзержинском, Абанском, Емельяновском, Сухобузимском, Иланском, Манском, Уярском и Рыбинском районах. При тушении были задействованы 93 человека и 17 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Сегодня в регионе действовали три лесных пожара на площади 157 га в Нижнеингашском, Шушенском и Тасеевском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Все пожары локализованы. В тушении принимали участие 65 человек, были задействованы 10 единиц техники.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок