На маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электричек в майские праздники

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги на период майских праздников вносятся изменения в график движения пригородных поездов и увеличивается их количество.

Так, 30 апреля, 1,2,7,8,9 мая – электропоезда будут курсировать по расписанию субботы;

3 и 10 мая – по расписанию воскресенья.

В выходные дни назначаются дополнительные поезда по наиболее востребованным маршрутам до станций Зеледеево, Мана, Уяр, Иланская, Кемчуг, Снежница, Сорокино, а также дачные маршруты от станции Красноярск Северный.

Кроме того, на электропоезде Лужба – Междуреченск – Лужба можно будет уехать 30 апреля, 3,6,7,10,13 мая (отправление со станции Лужба в 9:40, прибытие на станцию Междуреченск в 11:31, отправление со станции Междуреченск в 14:45).

По особому расписанию 29 апреля и 6 мая следуют поезда Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол; 3 и 10 мая - Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Красноярск.

В Хакасии, а также на участках Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут отправляться по своему обычному графику.

Время указано местное.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6, 8 и 10.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе "Расписание", или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД