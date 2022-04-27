Богучанская ГЭС произвела 125 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Богучанская ГЭС выработала 125-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода первых агрегатов в эксплуатацию в 2012 году. С начала 2022 года станция произвела 6 млрд. 398 млн. кВт·ч; средняя суточная выработка составила 56,62 млн. кВт·ч. Предыдущий рубеж 120 млрд. кВт·ч был пройден 27 января 2022 года.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. Электростанция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) и Объединенного диспетчерского управления Сибири, своевременно изменяя расходы в соответствии с сезоном по запросам речного транспорта и промышленных потребителей.

Средние расходы через гидроагрегаты в январе-апреле составили 3756 кубометров воды в секунду. ЕнБВУ на очередном заседании 29 марта установило для Богучанской ГЭС на период с 2 по 29 апреля режим работы с расходами 3300-3600 кубометров воды в секунду, однако с 11 апреля в соответствии с запросом энергосистемы верхняя граница диапазона и расходы станции были увеличены до 3800 кубометров в секунду.

На Ангарском каскаде продолжается подготовка к предстоящему паводку. Чтобы к 1 мая обеспечить благоприятные условия для развития половодья и приблизиться к необходимой отметке 456,15 м над уровнем Балтийского моря, первая в каскаде Иркутская ГЭС работает с загрузкой всех гидроагрегатов и максимально возможными расходами 2450-2500 кубометров в секунду. На Богучанском водохранилище с 14 апреля отмечается увеличение боковой приточности с 20 до 100 кубометров в секунду. Толщина льда на водохранилище снизилась с 0,49 до 0,42 метра, полынья вдоль бетонной плотины увеличилась с 30 до 250 м. Уровень водохранилища в верхнем бьефе составляет 207,07 м, уровень Ангары в нижнем бьефе – 138,79 м.