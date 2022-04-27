В Родительский день на двух красноярских кладбищах будут работать автобусы

В Родительский день, 3 мая, движение машин на кладбищах будет запрещено, на территории кладбищ в пос. Шинников ​и Бадалык с 08:00 до 20:00 будут работать автобусы. Об этом сообщили в администрации города Красноярска.

По территории новой части Бадалыка будут ездить 6 автобусов большого класса вместимости (стоимость проезда — 15 рублей).

По старой части кладбища будут двигаться 3 автобуса среднего класса (цена проезда — 12 рублей).

На погосте в пос. Шинников будут курсировать 4 автобуса среднего класса. Передвигаться можно будет за 12 рублей.

Схемы движения разместят в салонах и в местах отправления общественного транспорта.