Двоих солдат из Красноярского края вернули из украинского плена

В Россию вернули двух солдат из Красноярского края, которые попали в плен во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал NGS24 со ссылкой на уполномоченного по правам человека Марка Денисова.

Первого военнослужащего вернули месяц назад. Второго обменяли на днях. По словам омбудсмена, сейчас мужчины проходят лечение в военных госпиталях Новороссийска и Самары. Они находятся на связи с матерями.

О других случаях возвращения пленных солдат из Красноярского края не сообщается.

Фото: © РИА Новости / РИА Новости