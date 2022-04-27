27 апреля
Красноярск
погода +3 °C
72.71
 
€ 76.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае с 1 мая начнётся приём заявлений на выплату на детей от 8 до 17 лет

Главная Общество
Красноярск
15:20 27 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, семья, выплаты
версия для печати Ico_print

Для выплаты семьям с низкими доходами, имеющими детей от 8 до 17 лет приём заявлений начнётся 1 мая, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Самый быстрый и удобный способ — оформление выплаты через портал «Госуслуги». Для тех, кто решит подать заявление лично, в майские праздники можно будет сделать это через структурные подразделения МФЦ и клиентские окна Пенсионного фонда, — сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

На выплату могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум на человека (для Красноярска 13 290 рублей). Будет учитываться и имущество семьи.

Размер выплаты может быть 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума. Например, базовый размер выплаты для Красноярска в 50 % — 6 928,5 рублей, 75 % – 10 392,75 рублей, 100 % – 13 857 рублей.

При обращении одному из родителей нужно будет заполнить только заявление. При подаче заявления с мая по октябрь назначать выплату будут с 1 апреля.

Подать заявление на перерасчёт смогут и одинокие родители, которым была назначена ежемесячная выплата на детей от 8 до 16 лет, действующее пособие будет включено в новую выплату.

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае потушили 10 лесных пожаров

В Красноярском крае потушили 10 лесных пожаров

27 Апреля 2022 г.
При тушении были задействованы 93 человека и 17 единиц спецтехники
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Тамбовской отремонтируют поликлинику за 15 млн рублей

В Красноярске на улице Тамбовской отремонтируют поликлинику за 15 млн рублей

27 Апреля 2022 г.
Работы в планах закончить в 3 квартале
Новости Красноярска: На маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электричек в майские праздники

На маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электричек в майские праздники

27 Апреля 2022 г.
Количество вагонов в поездах увеличится до 6, 8 и 10
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 125 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела 125 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

27 Апреля 2022 г.
С начала 2022 года станция произвела 6 млрд. 398 млн. кВт·ч
Новости Красноярска: В Родительский день на двух красноярских кладбищах будут работать автобусы

В Родительский день на двух красноярских кладбищах будут работать автобусы

27 Апреля 2022 г.
На территории кладбищ в пос. Шинников ​и Бадалык они будут работать с 08:00 до 20:00
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 113 человек

За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 113 человек

27 Апреля 2022 г.
Вылечили 225 человек
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

26 Апреля 2022 г.
На спецоперацию он отправился добровольцем
Новости Красноярска: М.Видео-Эльдорадо возвращает рассрочку и снижает цены

М.Видео-Эльдорадо возвращает рассрочку и снижает цены

26 Апреля 2022 г.
Стоимость нескольких тысяч товаров снизилась до уровня января-февраля
Новости Красноярска: В Красноярске открылась музейная экспозиция службы конвоирования

В Красноярске открылась музейная экспозиция службы конвоирования

26 Апреля 2022 г.
На ремонт и оформление потратили свыше 1,5 миллионов рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru