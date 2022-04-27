В Красноярском крае с 1 мая начнётся приём заявлений на выплату на детей от 8 до 17 лет

Для выплаты семьям с низкими доходами, имеющими детей от 8 до 17 лет приём заявлений начнётся 1 мая, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Самый быстрый и удобный способ — оформление выплаты через портал «Госуслуги». Для тех, кто решит подать заявление лично, в майские праздники можно будет сделать это через структурные подразделения МФЦ и клиентские окна Пенсионного фонда, — сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

На выплату могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум на человека (для Красноярска 13 290 рублей). Будет учитываться и имущество семьи.

Размер выплаты может быть 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума. Например, базовый размер выплаты для Красноярска в 50 % — 6 928,5 рублей, 75 % – 10 392,75 рублей, 100 % – 13 857 рублей.

При обращении одному из родителей нужно будет заполнить только заявление. При подаче заявления с мая по октябрь назначать выплату будут с 1 апреля.

Подать заявление на перерасчёт смогут и одинокие родители, которым была назначена ежемесячная выплата на детей от 8 до 16 лет, действующее пособие будет включено в новую выплату.

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров