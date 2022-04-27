27 апреля
Красноярск
погода +9 °C
72.71
 
€ 76.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новое пособие на детей: инструкция по применению

Главная Общество
Красноярск
15:13 27 Апреля 2022
финансы, выплаты, дети, помощь, банк, деньги
версия для печати Ico_print

С 1 мая, согласно указу президента, стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. Их получат более 5 млн человек по всей стране. Разбираемся, кому они положены, как их оформить и как получить максимум выгоды.

Кто может претендовать на выплату?

Ваша семья может рассчитывать на ежемесячное пособие, если:

  • возраст ребенка или детей в семье от 8 до 17 лет, выплата при этом положена на каждого ребенка;
  • размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе на душу населения, установленную на дату обращения.

Также важно, чтобы у ребенка и его родителя (опекуна), который подает заявление, было российское гражданство и они постоянно проживали на территории России.

Сколько денег можно получить?

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума для детей на дату обращения. Например, в Красноярском крае в 2022 году это 14 046 рублей, значит пособие будет 7 023 рублей.

Если даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи все равно окажется меньше регионального прожиточного минимума, то выплату назначат уже в размере 75% или даже 100% величины прожиточного минимума для детей.

При этом размер ежемесячной выплаты будет ежегодно пересматриваться, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

Новое пособие на детей: инструкция по применению

Как получить еще больше выгоды?

Пособие будет ежемесячно начисляться на счет в банке, реквизиты которого вы укажете в заявлении. Выбирая банк, обратите внимание, какие льготы и дополнительные преимущества он предлагает семьям, получающим пособия. Например, Почта Банк в качестве меры поддержки семей с детьми дает специальные условия для тех, кто получит «детские выплаты» на карту банка:

  • кешбэк до 4% за покупки в магазинах «Магнит» по одноименной карте банка. В то время, как многие банки сворачивают программы лояльности, Почта Банк сохраняет льготы за покупки самого необходимого.
  • круглосуточные бесплатные консультации по юридическим, социальным, психологическим и медицинским вопросам на «Линии заботы». Юристы помогут разобраться в сложных вопросах, медики подберут лекарства, а психологи помогут справиться с тяжелыми жизненными ситуациями – в любое время и в любой точке мира по телефону, скайпу или email
  • до 18% годовых на остаток денежных средств на сберсчете;
  • оплата ЖКУ и других услуг без комиссии в мобильном приложении банка. Кстати, простой средний подсчет показывает, что на этом можно сэкономить порядка 1250 рублей в год
  • А еще у банка огромная сеть отделений по всей стране, даже в поселках. И наличные с карты можно снимать не только в банкоматах, но и в специальных терминалах в любом почтовом отделении - бесплатно и «до копеечки».

Благодаря этим мерам родители смогут увеличить положенную им социальную выплату, просто совершая свои повседневные покупки и платежи. Для того, чтобы получить все эти привилегии, не нужно ничего специально делать – льготный тариф подключится автоматически при поступлении социальной выплаты на счет в банке.

Как и когда оформить выплату?

Заявление можно подать уже сейчас. При этом пособия будут выплачиваться уже с 1 апреля 2022 года, то есть при подаче заявления в мае, вы получите первую выплату сразу за 2 месяца – апрель и май.

Подать заявление можно через единый портал Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись), в МФЦ, Пенсионном фонде или прямо в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Там можно в одно касание «передать» реквизиты счета, открытого в Почта Банке, для начисления пособия. Кстати, подтвердить «учетку» на Госуслугах тоже можно в Почта Банке.

А если вы еще не являетесь клиентом Почта Банка, посетите ближайшее к вам банковское или почтовое отделение или оставьте заявку на открытие счета на сайте.

Ежемесячное пособие устанавливается на 12 месяцев, для пролонгации необходимо повторно обратиться с заявлением.

Фотографии предоставил Почта Банк

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют на 20 дней

Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют на 20 дней

27 Апреля 2022 г.
Ограничения вступят в силу 29 апреля
Новости Красноярска: В Год культурного наследия СУЭК пригласила на телемост "Шаги к успеху" творческие семьи шахтерских городов

В Год культурного наследия СУЭК пригласила на телемост "Шаги к успеху" творческие семьи шахтерских городов

27 Апреля 2022 г.
СУЭК выступает инициатором целой программы мероприятий
Новости Красноярска: Красноярские учёные помогут в борьбе с пожарами и выбросами

Красноярские учёные помогут в борьбе с пожарами и выбросами

27 Апреля 2022 г.
Подобные проекты имеют стратегическую важность для всего мира
Новости Красноярска: В этом году летний фестиваль «Зелёный» в Красноярске проводить не будут

В этом году летний фестиваль «Зелёный» в Красноярске проводить не будут

27 Апреля 2022 г.
Связано это с экономическими причинами
Новости Красноярска: В Красноярском крае фирма перевозила продукты в грязной машине

В Красноярском крае фирма перевозила продукты в грязной машине

27 Апреля 2022 г.
ООО «Вкусный мир» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: Родители смогут посетить выпускные в школах Красноярского края

Родители смогут посетить выпускные в школах Красноярского края

27 Апреля 2022 г.
запрет на проведение выпускных распространяется только на закрытые помещения
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске представили программу празднования дня Весны и Труда

В Красноярске представили программу празднования дня Весны и Труда

26 Апреля 2022 г.
Праздничная программа начнётся 29 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

В Красноярске из-за непотушенной сигареты в автосервисе погиб мужчина

22 Апреля 2022 г.
Огнём повреждены бытовые помещения и личное имущество в автосервисе
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудник Дома офицеров имел поддельное звание заслуженного работника культуры РФ

В Красноярске сотрудник Дома офицеров имел поддельное звание заслуженного работника культуры РФ

26 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru