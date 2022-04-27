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Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют на 20 дней

Главная Общество
Красноярск
14:55 27 Апреля 2022
общество, красноярск, парк, закрытие, пожары
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С 29 апреля в национальном парке «Красноярские Столбы» вводится ограничение на посещение. Это связано с критической пожароопасной ситуацией в нацпарке, с учётом постановления правительства Красноярского края № 276-п от 12.04.2022. Согласно которому на территории региона вводится особый противопожарный режим. Об этом рассказали в группе социальной сети «ВКонтакте» нацпарка.

Подобная мера вводится на «Красноярских Столбах» третий год подряд. Она доказала эффективность в профилактике лесных пожаров и в благоприятном «пробуждении» животного мира. В этот период времени птицы начинают гнездование, медведи выходят из берлог, олени готовятся дать потомство.

Ограничение будет действовать на всей территории национального парка. За исключением чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа.

Срок введения ограничения – 20 дней (предварительно до 20 мая). Продолжительность будет зависеть от прохождения пика пожарной активности. При этом государственная инспекция переходит на усиленный режим патрулирования. Нарушителям особого режима грозит штраф от 3 000 рублей.

В это же время инспекторский состав национального парка проложит минерализованные полосы и противопожарные разрывы, прочистит тропы и дороги, очистит территории от захламления.

Природная пожарная опасность на территории национального парка характеризуется как крайне высокая. Это связано с деятельностью короеда полиграфа уссурийского и катастрофическим усыханием пихтовых древостоев. Площадь участков с первым классом природной пожарной опасности — 62,2 %. Существует большая вероятность, что в случае возгорания «Красноярские Столбы» станут реальной угрозой как для посетителей, так и для Красноярска.

Фото: © vk.com/npkrasstolby

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