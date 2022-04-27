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Красноярские учёные помогут в борьбе с пожарами и выбросами

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Красноярск
11:59 27 Апреля 2022
красноярск, лесные пожары
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Министр лесного хозяйства края Алексей Панов и представители Корпорации развития Енисейской Сибири обсудили проекты по совершенствованию системы мониторинга природных пожаров и расширению сети карбоновых полигонов. Оба проекта имеют стратегическую важность не только для региона, но и для всего мира.

Первым направлением работы стали опции для краевой системы мониторинга природных пожаров, например, наблюдение за труднодоступными территориями со спутников. Современные технологии позволяют увидеть пожар даже в условиях задымлённости или облачности, а также оценить состояние горючих материалов и лесных дорог. Также с помощью спутниковой сети можно обеспечить связь между наземными группами, занятыми в тушении пожаров.

«В Красноярском крае развита система мониторинга за лесопожарной обстановкой. Мы постоянно её совершенствуем. И как раз проекты научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» помогут нам выполнить эти задачи максимально эффективно. Фактически наши специалисты уже сейчас активно взаимодействуют с экспертами центра и внедряют их предложения в практическую работу. Важно, что в процессе мы ещё и обучаем наших сотрудников новым навыкам, в том числе в применении цифровых технологий и космических данных», – отметил министр лесного хозяйства края Алексей Панов. 

Второе важное направление работы – это расширение сети карбоновых полигонов. В регионе уже есть сеть мониторинга объёмов поглощения сибирскими лесами углеродных выбросов. Новые площадки позволят вовлечь в эти исследования заброшенные сельхозугодья, заболоченные участки, территории тундры и лесотундры и оценить их возможности. Эти данные используются для подготовки национального доклада о парниковых газах. 

«Карбоновые полигоны необходимы, как градусник в больнице. Это система станций по долгосрочным измерениям потоков вещества и энергии. Или иными словами – оценки роли наших природных экосистем, их глобальной средообразующей роли», – отметил руководитель проектного офиса НОЦ «Енисейская Сибирь» Сергей Верховец.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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