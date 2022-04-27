27 апреля
Красноярск
погода +9 °C
72.71
 
€ 76.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В этом году летний фестиваль «Зелёный» в Красноярске проводить не будут

Главная Общество
Красноярск
11:49 27 Апреля 2022
красноярск, фестиваль
версия для печати Ico_print

Организаторы летнего фестиваля «Зелёный» на острове Татышев сообщили, что в том году главный городской пикник проводится не будет. Связано это с экономическими причинами: праздник такого масштаба возможен только при поддержке крупных брендов, которые урезали свои бюджеты.

«„Зелёный“ начинает готовиться за полгода, а в декабре-январе еще бушевали ковидные волны. Помня опыт 2021 года, когда нам пришлось в последний момент отменять фестиваль, в этом году мы решили его не делать. В текущей ситуации, когда крупные мировые и федеральные партнеры "вышли из чата", мы понимаем, что все сделали правильно», – рассказал изданию „Город Прима“ директор фестиваля Николай Васильев. 

В прочем, по словам идеолога фестиваля Ильи Сураева, причина не только в деньгах:

«Мне кажется, ушел тренд на такие масштабные истории. Точнее, их могут сделать государственные корпорации: вон даже рок-фестиваль „Нашествие“ проходит при поддержке Минобороны РФ. Для самостоятельных организаторов пришло время локальных историй на несколько тысяч гостей. Это будут культурные, гастрономические или просветительские события нового формата».

Напомним, первый фестиваль прошел 14 августа 2010 года и с тех пор стал ежегодной городской традицией. Каждый год его посещало около 10000 зрителей. 

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новое пособие на детей: инструкция по применению

Новое пособие на детей: инструкция по применению

27 Апреля 2022 г.
Разбираемся, кому положены выплаты, как их оформить и как получить максимум выгоды
Новости Красноярска: Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют на 20 дней

Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют на 20 дней

27 Апреля 2022 г.
Ограничения вступят в силу 29 апреля
Новости Красноярска: В Год культурного наследия СУЭК пригласила на телемост "Шаги к успеху" творческие семьи шахтерских городов

В Год культурного наследия СУЭК пригласила на телемост "Шаги к успеху" творческие семьи шахтерских городов

27 Апреля 2022 г.
СУЭК выступает инициатором целой программы мероприятий
Новости Красноярска: Красноярские учёные помогут в борьбе с пожарами и выбросами

Красноярские учёные помогут в борьбе с пожарами и выбросами

27 Апреля 2022 г.
Подобные проекты имеют стратегическую важность для всего мира
Новости Красноярска: В Красноярском крае фирма перевозила продукты в грязной машине

В Красноярском крае фирма перевозила продукты в грязной машине

27 Апреля 2022 г.
ООО «Вкусный мир» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Новости Красноярска: Родители смогут посетить выпускные в школах Красноярского края

Родители смогут посетить выпускные в школах Красноярского края

27 Апреля 2022 г.
запрет на проведение выпускных распространяется только на закрытые помещения
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске представили программу празднования дня Весны и Труда

В Красноярске представили программу празднования дня Весны и Труда

26 Апреля 2022 г.
Праздничная программа начнётся 29 апреля
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

25 Апреля 2022 г.
Прощание состоялось 23 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудник Дома офицеров имел поддельное звание заслуженного работника культуры РФ

В Красноярске сотрудник Дома офицеров имел поддельное звание заслуженного работника культуры РФ

26 Апреля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru