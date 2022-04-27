В этом году летний фестиваль «Зелёный» в Красноярске проводить не будут

Организаторы летнего фестиваля «Зелёный» на острове Татышев сообщили, что в том году главный городской пикник проводится не будет. Связано это с экономическими причинами: праздник такого масштаба возможен только при поддержке крупных брендов, которые урезали свои бюджеты.

«„Зелёный“ начинает готовиться за полгода, а в декабре-январе еще бушевали ковидные волны. Помня опыт 2021 года, когда нам пришлось в последний момент отменять фестиваль, в этом году мы решили его не делать. В текущей ситуации, когда крупные мировые и федеральные партнеры "вышли из чата", мы понимаем, что все сделали правильно», – рассказал изданию „Город Прима“ директор фестиваля Николай Васильев.

В прочем, по словам идеолога фестиваля Ильи Сураева, причина не только в деньгах:

«Мне кажется, ушел тренд на такие масштабные истории. Точнее, их могут сделать государственные корпорации: вон даже рок-фестиваль „Нашествие“ проходит при поддержке Минобороны РФ. Для самостоятельных организаторов пришло время локальных историй на несколько тысяч гостей. Это будут культурные, гастрономические или просветительские события нового формата».

Напомним, первый фестиваль прошел 14 августа 2010 года и с тех пор стал ежегодной городской традицией. Каждый год его посещало около 10000 зрителей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин