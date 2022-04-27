В Красноярском крае фирма перевозила продукты в грязной машине

В Красноярском крае фирма доставляла продукты на оптовую базу в грязной машине.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, под проверку попала компания ООО «Вкусный мир». Специалисты выяснили, что в термобудке грузовика, используемого для перевозки продуктов нашли мусор и пыль. Всё это могло привести к загрязнению еды. Кроме того, у водителя не было личной медицинской книжки.

В Роспотребнадзоре пояснили, что это является нарушением регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011. ООО «Вкусный мир» оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье 14.43 КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков