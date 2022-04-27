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Родители смогут посетить выпускные в школах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
10:45 27 Апреля 2022
красноярск, выпускной, роспотребнадзор
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Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю разъяснил правила посещения образовательных учреждений. Так, родители могут посещать различные мероприятия, главное, измерить температуру тела на входе. 

Также Горяев отметил, что запрет на проведение выпускных с участием разных групп и классов распространяется только на закрытые помещения.

"Выпускные могут проводиться в присутствии родителей без ограничений на открытом воздухе либо в закрытых помещениях", - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своём телеграм-канале.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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