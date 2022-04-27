Родители смогут посетить выпускные в школах Красноярского края

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю разъяснил правила посещения образовательных учреждений. Так, родители могут посещать различные мероприятия, главное, измерить температуру тела на входе.

Также Горяев отметил, что запрет на проведение выпускных с участием разных групп и классов распространяется только на закрытые помещения.

"Выпускные могут проводиться в присутствии родителей без ограничений на открытом воздухе либо в закрытых помещениях", - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своём телеграм-канале.

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