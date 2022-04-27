В Красноярском крае начался ремонт дороги на въезде в Минусинск

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров объявил о начале ремонтных работ на въезде в Минусинск.

Сообщение о запуске ремонта он опубликовал на своем официальном telegram-канале.

– Готовим Минусинск к юбилею. С сегодняшнего дня дорожники приступают к ремонту въездных ворот города. Жители и гости Минусинска давно этого ждали. Закончить ремонт планируем уже в этом сезоне, – пишет министра транспорта Красноярского края.

Константин Димитров уточняет, что дорожным рабочим предстоит отремонтировать почти 2 км асфальтового полотна.

Ранее министр транспорта края сообщал о ходе строительства подъездов к Высокогорскому мосту. По его словам, работа на данном участке выполнена на 50%.

Фото: t.me/dimitrovk