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В Красноярском крае начался ремонт дороги на въезде в Минусинск

Главная Общество
Красноярск
10:12 27 Апреля 2022
дороги, в красноярском крае, в россии, общество
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Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров объявил о начале ремонтных работ на въезде в Минусинск.

Сообщение о запуске ремонта он опубликовал на своем официальном telegram-канале.

В Красноярском крае начался ремонт дороги на въезде в Минусинск

– Готовим Минусинск к юбилею. С сегодняшнего дня дорожники приступают к ремонту въездных ворот города. Жители и гости Минусинска давно этого ждали. Закончить ремонт планируем уже в этом сезоне, – пишет министра транспорта Красноярского края. 

Константин Димитров уточняет, что дорожным рабочим предстоит отремонтировать почти 2 км асфальтового полотна.

В Красноярском крае начался ремонт дороги на въезде в Минусинск

Ранее министр транспорта края сообщал о ходе строительства подъездов к Высокогорскому мосту. По его словам, работа на данном участке выполнена на 50%.

Фото: t.me/dimitrovk

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