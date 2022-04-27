Глава Красноярского края предложил президенту проект развития спорта

Участники заседания Совета при президенте РФ обсудили развитие массового спорта в стране. Глава Красноярского края Александр Усс предложил Президенту РФ Владимиру Путину сделать Красноярский край пилотным регионом по развитию студенческого спорта.

Президент заявил, что в нынешних условиях иностранного давления необходимо сохранить активность российских спортсменов. Отменённые спортивные турниры нужно организовать самим, при этом обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов и команд. Для этого Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать расходы регионов на спорт. Глава Красноярского края Александр Усс выступил на заседании и поддержал предложение министра спорта России Олега Матыцина сформировать на базе Сибирского федерального университета экспериментальный центр развития студенческого спорта.

«Регион готов к реализации этого проекта – естественно, во взаимодействии с министерством спорта, министерством науки и высшего образования, а также ФМБА, поскольку здесь есть очень хорошие возможности для развития спортивной медицины. Этот проект уже достаточно глубоко проработан и, при наличии соответствующего поручения с вашей стороны, он может стартовать уже в этом календарном году», – подчеркнул глава региона.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский