Чем кормят в красноярской столовой школы № 145?

Тема школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Она включает в себя не только вопросы качества еды, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил.

Как организовано питание учащихся в столовой школы № 145 проверяли специалисты МАУ «Центр питания» и главного управления образования. Они регулярно посещают учебные учреждения, где вместе с родителями школьников оценивают качество блюд.

В школе №145 Советского района за питание школьников отвечает оператор ООО «КрасПит».

За последнее время в пищеблоке произошли существенные изменения. Полностью заменили оборудование - появились современные печи, посудомоечные машины, холодильники и пароконвектоматы. Также сделали ремонт обеденного зала.

Обновления коснулись и кадрового состава, теперь здесь трудятся молодые специалисты.

Заведующим производством назначили молодого повара Кирилла Медведева. Ему 22 года, он самый молодой руководитель школьной столовой в Красноярске. Ранее повар несколько лет трудился в известных ресторанах города.

С приходом нового специалиста улучшения в работе школьного пищеблока заметили ученики, сотрудники школы и родители, которые регулярно посещают столовую и дегустируют школьные обеды и завтраки. Ответственное отношение молодого сотрудника к работе оценило и руководство. Месяц назад Медведева назначили заведующим производством. Теперь в подчинении у него 6 сотрудников, которые всегда стараются порадовать школьников яркой подачей блюд и аппетитной выпечкой.

Ежедневно, коллектив готовит более 700 школьных блюд – это обеды и завтраки. Сотрудники всегда стараются порадовать школьников яркой и аккуратной подачей, аппетитной выпечкой и любимыми блюдами.

— Все блюда готовятся по технологическим картам. Мы стараемся ответственно выполнять свою работу и готовить вкусно, чтобы после обедов и завтраков оставались пустые тарелки, а ребята были довольны. В нашей школе действуют два меню – цикличное и с линии раздачи, то есть у ребят есть выбор. К примеру, если дети не хотят макароны с котлетой, то всегда можно выбрать запеченную картошку со шницелем, – рассказал заведующий производством столовой школы №145 Кирилл Медведев.

Конечно, не легко удовлетворить требования современных учеников и их родителей, но сотрудникам столовой добились результатов -- столовая стала одним из самых любимых мест в школе.

Заместитель руководителя главного управления образования Максим Батуров отметил, что системный подход к вопросам школьного питания – модернизация оборудования и тщательный подбор кадров – даёт свои результаты.

— Всё больше молодых специалистов приходят на работу в школьные столовые. Хорошо проявив себя, повара могут перейти на руководящую позицию. Мы планируем и дальше пополнять ряды сотрудников столовых молодыми и перспективными кадрами. Сотрудничаем с различными образовательными учреждениями, есть договорённость о том, что студенты-повара и технологи смогут проходить практику у наших операторов питания. Рассчитываем, что эти специалисты в будущем придут работать в наши школы, – отметил заместитель руководителя главного управления образования Максим Батуров.