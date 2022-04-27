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В Красноярском крае возле Манской петли могут построить парковку

Главная Общество
Красноярск
09:31 27 Апреля 2022
в красноярском крае, строительство
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В Красноярском крае возле Манской петли могут построить парковку. Депутаты обсудили этот вопрос на очередном заседании краевого правительства. Появление паркинга должно уменьшить количество пробок в данном районе. Сейчас туристы оставляют свои авто где придется.

Сообщается, что средства на это поступят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма», бюджет которой был увеличен на 2 млрд рублей. Кроме того, в планах отремонтировать и саму дорогу к петле. Специалисты восстановят около двух километров дорожного покрытия в поселке Манский и обустроят обочины. На эти цели из краевого бюджета планируют выделить около 21 млн рублей.

Фото: © krskstate.ru

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