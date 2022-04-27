В Красноярске отремонтируют четыре моста

Уже занимаются поиском подрядчика для ремонта трёх мостов через реку Кача – по ул. Перенсона, в районе дома 140 по ул. Брянской и около здания по ул. Брянской, 280а, а также путепровода по ул. Мичурина над пр. имени газеты «Красноярский рабочий», рассказали в администрации города Красноярска.

Мосты через Качу очистят от покрытий. Кроме этого, поднимут и отремонтируют балки, прокладки. Будут восстанавливать бетонные элементы, опорные части, гидроизоляцию, отремонтируют проезжую часть.

Путепровод на Мичурина очистят от старой облицовки и покрытий. Также отремонтируют основные конструкции, сделают лестничные сходы и тротуары, обустроят новые перильные и барьерные ограждения. В пешеходных тоннелях появится новое освещение и облицовка.

К ремонту приступят в начале июня.

Начальная цена контракта — 271,4 млн рублей.

Во время работ мосты будут перекрывать по полосам.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев