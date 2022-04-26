В Красноярском крае женщина устроила травлю девочки

Жительница Красноярска устроила травлю школьнице из-за подозрения в убийстве щенков. О ситуации рассказала в своём докладе уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Всё началось с того, что отец девочки обратился к детскому омбудсмену и рассказал, что в интернете появилась информация о том, что его дочь вместе с друзьями жестоко расправилась со щенками. При этом, два пользователя разместили на своих страницах в соцсетях личные данные подозреваемой девочки: имя, адрес проживания и номер школы, где она учится. Кроме того, злоумышленники призвали граждан и СМИ устроить сход возле дома школьницы.

«Отец девочки выяснил, что дети видели убитых щенков, но кто это сделал, они не знают. Девочка с друзьями обсуждали случившееся. В это время мимо проходил соседский мальчик, который услышал их разговор, а затем пересказал его своей маме, которая стала инициатором обращения в СМИ и полицию, а также разместила в сети Интернет непроверенную информацию», – рассказала Ирина Мирошникова.

Ирина Мирошникова обратились в Роскомнадзор с просьбой удалить персональные данные детей, а также в полицию с просьбой принять меры для поисков злоумышленников, которые совершили преступление в отношении животных. Также были приняты меры к гражданам, разместившим в сети информацию о детях. Пока работа по ситуации не завершена.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев