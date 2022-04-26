В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

Родителям 22-летней девушки, погибшей от высокой дозы анестезии, онкодиспансер выплатит 1 000 000 рублей.

К такому решению пришла судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, изменившая решение Центрального суда. Центральный суд взыскал с онкодиспансера 250 тысяч рублей. Обе стороны подали на апелляцию.

Рассмотрев дело в апелляционном порядке, областной суд взысканный размер компенсации морального вреда нашёл неразумным и несоответствующим нравственным страданиям.

Смерть девушки внезапна и непредвиденна, истец потерял близкого человека, утрата которого — тяжелейшее событие в его жизни. Таким образом, областной суд изменил решение. Он присудил медицинскому учреждению выплатить моральный вред родственникам погибшей 1 000 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин