На Богучанской ГЭС завершена установка резервных трансформаторов

Сотрудники Богучанской ГЭС завершили испытания и установку на месте хранения резервных трансформаторов трех типов, использующихся на станции в процессе производства и передачи энергии. Наличие резервных трансформаторов позволяет в несколько раз сократить сроки проведения ремонтно-восстановительных работ в случае повреждения основных трансформаторов. Это повышает надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края, гарантирует стабильную работу станции при любых погодных и гидрологических условиях.

Транспортная операция по доставке тяжеловесных и крупногабаритных устройств с завода-изготовителя на Богучанскую ГЭС была выполнена в 2020 году. В первом полугодии 2021 года специалисты завершили сборку на монтажной площадке машинного зала Богучанской ГЭС двух блочных силовых трансформаторов и автотрансформатора. После завершения серии испытаний трансформаторы переместили на специально подготовленную площадку между причалом тяжеловесных грузов и зданием служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. Конструкция площадки, в частности, защищает от утечек масла и других нештатных ситуаций.

Установка трансформаторов на штатные места завершает работы по формированию технологического резерва станции. В резерве может находиться только исправное и подготовленное к работе оборудование, и в случае необходимости трансформаторы готовы к использованию в любой момент. Все трансформаторы заполнены маслом до эксплуатационного уровня, на них смонтировано навесное оборудование, а на маслопроводах установлены технологические заглушки. В период хранения специалисты будут регулярно проводить проверки оборудования, отбирать пробы масла и проверять состояние изоляции.

Всего на станцию за прошедшие годы были поставлены 9 блочных силовых трансформаторов разных марок, 6 автотрансформаторов и 4 трансформатора собственных нужд. Оборудование изготовлено с учетом климатических особенностей региона и обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы, в том числе при низких температурах зимой.