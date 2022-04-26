В Шушенском районе капитально отремонтируют детсад и школу

В этом году капремонт ждёт здания детского сада № 2 и средней школы в пос. Ильичёво. Ремонт стартует после выбора по конкурсу подрядной организации в рамках реализации муниципального комплексного проекта развития (МКПР) «Ильичево-Синеборск». Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

В Шушенском, Ильичёво и Синеборске из краевого и местного бюджетов предполагается направить порядка 250 млн рублей на ремонт 14 объектов (детсадов, дорог, комбината питания и школ).

Частный бизнес развивает и укрупняет производства, а государство обеспечивает качественными дорогами, коммунальными услугами, доступной образовательной и культурной средой поселения, где проживают сотрудники компаний. На двух предприятиях Шушенского района занято почти 45 % трудоспособного населения посёлков Ильичево и Синеборск. Компании вложили свыше 5 млрд рублей на строительство животноводческого комплекса в Ильичёво и животноводческого комплекса в Синеборске. Инвесторы ИП К(Ф)Х Зубарева Н.В. и ЗАО «Сибирь-1» приняли на работу на 176 человек больше, чем было запланировано на заявочном этапе МКПР.

Муниципальный комплексный проект развития в Шушенском районе стал пилотным. Его первым утвердил губернатор Красноярского края Александр Усс. Сейчас комплексные проекты муниципалитетов для бюджетного финансирования отбирает Совет по развитию местного самоуправления края.

Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев