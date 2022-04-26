26 апреля
Красноярск
погода +10 °C
72.71
 
€ 76.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Шушенском районе капитально отремонтируют детсад и школу

Главная Общество
Красноярск
16:50 26 Апреля 2022
в красноярском крае, общество, ремонт, школа, детсад
версия для печати Ico_print

В этом году капремонт ждёт здания детского сада № 2 и средней школы в пос. Ильичёво. Ремонт стартует после выбора по конкурсу подрядной организации в рамках реализации муниципального комплексного проекта развития (МКПР) «Ильичево-Синеборск». Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

В Шушенском, Ильичёво и Синеборске из краевого и местного бюджетов предполагается направить порядка 250 млн рублей на ремонт 14 объектов (детсадов, дорог, комбината питания и школ).

Частный бизнес развивает и укрупняет производства, а государство обеспечивает качественными дорогами, коммунальными услугами, доступной образовательной и культурной средой поселения, где проживают сотрудники компаний. На двух предприятиях Шушенского района занято почти 45 % трудоспособного населения посёлков Ильичево и Синеборск. Компании вложили свыше 5 млрд рублей на строительство животноводческого комплекса в Ильичёво и животноводческого комплекса в Синеборске. Инвесторы ИП К(Ф)Х Зубарева Н.В. и ЗАО «Сибирь-1» приняли на работу на 176 человек больше, чем было запланировано на заявочном этапе МКПР.

Муниципальный комплексный проект развития в Шушенском районе стал пилотным. Его первым утвердил губернатор Красноярского края Александр Усс. Сейчас комплексные проекты муниципалитетов для бюджетного финансирования отбирает Совет по развитию местного самоуправления края.

Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

26 Апреля 2022 г.
Медучреждение выплатит родственникам за моральный вред 1 000 000 рублей
Новости Красноярска: Красноярская авиакомпания доставила Благодатный огонь в Норильск

Красноярская авиакомпания доставила Благодатный огонь в Норильск

26 Апреля 2022 г.
Вскоре святыню передадут и в другие приходы Норильской Епархии
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 117 человека

За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 117 человека

26 Апреля 2022 г.
Умерли 4 человека
Новости Красноярска: В Красноярске за два часа выявили более 10 нарушений ПДД водителями автобусов

В Красноярске за два часа выявили более 10 нарушений ПДД водителями автобусов

26 Апреля 2022 г.
Распространённые нарушения — начало движения с открытыми дверями, разговор по телефону
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС завершена установка резервных трансформаторов

На Богучанской ГЭС завершена установка резервных трансформаторов

26 Апреля 2022 г.
Завершены испытания и установка на месте хранения резервных трансформаторов
Новости Красноярска: В Красноярском крае почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Красноярском крае почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 Апреля 2022 г.
Более 2 000 человек, проживающих в регионе, не обошла стороной эта беда
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Новости Красноярска: 22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

21 Апреля 2022 г.
23 апреля — резкое понижение температуры воздуха
Новости Красноярска: Красноярский производитель одежды наращивает объёмы производства

Красноярский производитель одежды наращивает объёмы производства

21 Апреля 2022 г.
Планируется расширить линейку и увеличить выпуск одежды для взрослых
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru