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В Красноярском крае почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

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Красноярск
15:50 26 Апреля 2022
красноярск, в красноярском крае, общество, чернобыль, авария, память, митинг
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В Красноярске прошли памятные мероприятия, посвящённые Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 36 лет назад произошла авария на Чернобыльской электростанции — одна из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества.

Митинги и тематические встречи прошли во многих городах и районах Красноярского края, сообщили в региональном правительстве.

Радиационному облучению подверглись миллионы людей. Сотни тысяч жителей потеряли здоровье и кров. Масштабы и последствия аварии могли бы быть больше, если бы не самоотверженный труд более 700 тысяч человек Советского Союза. В их числе были и ликвидаторы из Красноярского края.

— За четыре года 2,5 тысячи молодых, здоровых мужчин и женщин направил Красноярский край на борьбу и устранение последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Половина из тех, кто проживает в регионе — инвалиды. Нам нужно помнить и передавать эту память, чтобы не допустить подобной трагедии вновь, — сказал Владимир Михайлов, председатель правления Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль».

В Красноярске на площадь Победы свидетели тех событий, члены их семей, представители администрации губернатора и правительства края, администрации Красноярска, общественных организаций, курсанты военного учебного центра СФУ и просто горожане почтили минутой молчания память тех, кто отдал здоровье и жизнь в борьбе с радиационным заражением, и возложили венки и цветы к стеле «Жертвам Чернобыля».

— Более 2 000 человек, проживающих в крае, не обошла стороной эта беда — это те, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, люди, подвергшиеся облучению на атомных полигонах, семьи, потерявшие кормильцев вследствие радиационных аварий. Для них предусмотрен ряд федеральных социальных льгот, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики края.

Фото: © пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края

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