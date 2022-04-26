26 апреля
Красноярск
погода +10 °C
72.71
 
€ 76.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полпредом губернатора Красноярского края стал Владимир Шаешников

Главная Общество
Красноярск
15:28 26 Апреля 2022
губернатор, назначение, правительство, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Полномочным представителем губернатора Красноярского края стал Владимир Шаешников.

25 апреля Александр Усс подписал распоряжение о назначении, которое вступило в силу с того же дня.

Владимир Шаешников родился в 1950 году в пос. Усть-Бюрь Республики Хакасия. Окончил Красноярский технологический институт, по специальности «инженер-механик». В 1977 году поступил на службу в органы МВД РФ. Владимир Шаешников — бывший начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, генерал- лейтенант внутренней службы. В 2015 году он по достижении предельного срока службы вышел в отставку.

Фото: © bomba.news

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

26 Апреля 2022 г.
Медучреждение выплатит родственникам за моральный вред 1 000 000 рублей
Новости Красноярска: Красноярская авиакомпания доставила Благодатный огонь в Норильск

Красноярская авиакомпания доставила Благодатный огонь в Норильск

26 Апреля 2022 г.
Вскоре святыню передадут и в другие приходы Норильской Епархии
Новости Красноярска: В Шушенском районе капитально отремонтируют детсад и школу

В Шушенском районе капитально отремонтируют детсад и школу

26 Апреля 2022 г.
Ремонт стартует после выбора по конкурсу подрядчика
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 117 человека

За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 117 человека

26 Апреля 2022 г.
Умерли 4 человека
Новости Красноярска: В Красноярске за два часа выявили более 10 нарушений ПДД водителями автобусов

В Красноярске за два часа выявили более 10 нарушений ПДД водителями автобусов

26 Апреля 2022 г.
Распространённые нарушения — начало движения с открытыми дверями, разговор по телефону
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС завершена установка резервных трансформаторов

На Богучанской ГЭС завершена установка резервных трансформаторов

26 Апреля 2022 г.
Завершены испытания и установка на месте хранения резервных трансформаторов
Новости компаний
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: М.Видео-Эльдорадо возвращает рассрочку и снижает цены

М.Видео-Эльдорадо возвращает рассрочку и снижает цены

26 Апреля 2022 г.
Стоимость нескольких тысяч товаров снизилась до уровня января-февраля
Новости Красноярска: В Красноярске похолодает до -6 градусов и пойдёт снег

В Красноярске похолодает до -6 градусов и пойдёт снег

21 Апреля 2022 г.
Сильно похолодает в ночь на субботу
Новости Красноярска: 22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

21 Апреля 2022 г.
23 апреля — резкое понижение температуры воздуха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru