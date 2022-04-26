Полпредом губернатора Красноярского края стал Владимир Шаешников

Полномочным представителем губернатора Красноярского края стал Владимир Шаешников.

25 апреля Александр Усс подписал распоряжение о назначении, которое вступило в силу с того же дня.

Владимир Шаешников родился в 1950 году в пос. Усть-Бюрь Республики Хакасия. Окончил Красноярский технологический институт, по специальности «инженер-механик». В 1977 году поступил на службу в органы МВД РФ. Владимир Шаешников — бывший начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, генерал- лейтенант внутренней службы. В 2015 году он по достижении предельного срока службы вышел в отставку.

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