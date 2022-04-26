В томской деревне отловили собаку, разодравшую ребёнку голову и руку

В Томской области специалисты отловили собаку, покусавшую мальчика в д. Киргизка. Животное будут содержать из-за агрессивного поведения в приюте «Верный друг» пожизненно, сообщают в пресс-службе мэрии Томска.

23 апреля в деревне бродячая собака напала на 6-летнего ребёнка. Она разодрала мальчику голову и руку. Пострадавшего доставили в больницу, оказали первую медицинскую помощь, обработали раны и прописали наблюдаться в поликлинике.

В администрации рассказали, что собаку прикармливали родители пострадавшего. Заявлений на отлов от родственников мальчика не поступало.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов