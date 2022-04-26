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Следком закрыл уголовное дело о продаже откровенных фотографий 13-летней красноярки

Главная Общество
Красноярск
14:15 26 Апреля 2022
красноярск, скр
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Следственный комитет прекратил расследование по делу о продаже откровенных фотографий 13-летней красноярки, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Напомним, летом 2021 года в СМИ появилась информация о продаже откровенных снимков 13-летней девочки из Красноярска на зарубежных интернет-ресурсах. Все фотосессии организовывала мать школьницы. На фотографиях девочка была в обтягивающей одежде, предназначенной для откровенных танцев, при позировании делала гимнастические растяжки и шпагаты, одна из серий снимков была сделана в ванне. Около каждого снимка была сумма, которую нужно было перечислить автору.

Ирина Мирошникова напомнила, что следователи возбуждали уголовное дело по статье 242.2 УК РФ. Мать объяснила, что фотографии нужны для модельных агентств. Все снимки были проверены экспертами, которые признали их художественными. В итоге дело пришлось закрыть за отсутствием состава преступления. Тем не менее было организовано психолого-педагогическое сопровождение семьи, чтобы девочка смогла вернуться на обучение в школу, а родителей наказали административным штрафом по статье 5.35 КоАП РФ.

«Родителям рекомендовали закрыть личные аккаунты в социальных сетях, связанных с продажей фотографий. В настоящее время сайты с "откровенными" фотографиями закрыты, но другие, с "художественными" фотографиями, продолжают работать. Ситуация остаётся на контроле Уполномоченного, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов», – отметила омбудсмен.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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