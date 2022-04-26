Спальные районы Красноярска начали обрабатывать от клещей. Накануне химической смесью обработали участок на улице Весны у школы № 149, а также вдоль ул. Норильская, 34-3. За неделю специалисты планируют обработать микрорайоны Взлётка, Солнечный и Черемушки.

Перед началом на участке проводят уборку, затем энтомологи изучают активность клещей, после чего применяют препараты, безвредные для людей и животных. Напомним, что недавно обработка от клещей прошла в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Полный перечень территорий можно узнать на сайте мэрии.

Первый случай присасывания клеща на территории города произошёл в первые выходные апреля. Пострадавшим оказался непривитый ребенок. По прогнозу Роспотребнадзора, численность клещей в окрестностях краевой столицы будет такой же, как и в прошлом году. В других территориях края прогнозируется спад.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо