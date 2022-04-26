В больнице Красноярского края медикам не выплатили деньги за работу с пациентами с COVID-19

Судебные приставы взыскали заработную плату с медучреждения на сумму более 250 тысяч рублей.

Манская районная больница не выплатила троим медикам полагающиеся им по закону дополнительные выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Красноярскому краю. Сотрудники больницы подали иск в суд, после поступления исполнительных листов в отдел судебных приставов сотрудники службы возбудили исполнительные производства.

Приставы предупредили руководство больницы об ответственности. Чтобы избежать взыскания исполнительского сбора, медицинское учреждение погасило задолженность перед сотрудниками.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев